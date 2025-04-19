В Крыму более 12 тысяч человек остались без света из-за аварии

Прокуратура Крыма проверяет причины ограничения электроснабжения в Ялте и нескольких поселках Крыма. В результате аварии свыше 12 тысяч человек остались без света на южном берегу полуострова, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

По его словам, из-за технологического сбоя в сетях ГУП РК «Крымэнерго» отключены абоненты в городе Ялта, селе Виноградное и поселке Массандра.

В общей сложности обесточено 76 подстанций и 5834 точки потребления. Без света остались 12 344 человека. По словам министра, аварийные бригады устраняют поломку.

Прокуратура намерена выяснить причины неполадок, оценить своевременность ремонта и соблюдение жилищно-коммунального законодательства.