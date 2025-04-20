Агитпоезд Минобороны с трофеями СВО совершил остановку в Калуге

В Калугу 19 апреля прибыл агитационный поезд Минобороны России. Состав с патриотической акцией «Единство в памяти. Сила в правде!» совершил свою первую остановку. За 75 дней он преодолеет 33 тысячи километров, посетив 75 городов в 61 регионе РФ.

Стратегические ракетчики и их семьи из Козельска, а также жители региона встретили поезд на вокзале под музыку военного оркестра.

Состав переоборудован в передвижной музей с восемью тематическими вагонами. В них показаны техника времен Великой Отечественной войны и современное вооружение. В экспозициях есть рассекреченные архивные документы, из которых можно больше узнать о своих героических предках.

Поезд привез четыре железнодорожные платформы с трофейной техникой из зоны спецоперации. На них установлены американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, канадский Roshel Senator и американский Cougar.

Агитпоезд Минобороны России отправился с Киевского вокзала Москвы 19 апреля. Акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» проводится в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Акция направлена на поддержание социально-политической стабильности и противодействие фальсификации истории. Музыкальное сопровождение обеспечили ансамбль Александрова, актеры театра Российской Армии и военный оркестр ракетной дивизии. Репертуар получился разнообразный.

Агитационный поезд был в Калуге несколько часов. Его экспозиции посетили тысячи людей разных возрастов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.