В регионах России прошла акция в память о жертвах нацистов

19 апреля Волонтеры Победы отметили День единых действий в память о геноциде советского народа. Акция прошла в разных регионах России.

Добровольцы возложили цветы у мемориалов и провели мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто». Они рассказали о преступлениях нацистов и их пособников.

На площадке мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» в Волгограде Волонтеры Победы выложили из свечей «Огненные картины войны». В акции приняли участие более 120 человек, в том числе руководители проекта «Без срока давности» из 35 регионов, активисты патриотических объединений, поисковики и сотрудники Центра «Авангард».

Ключевым моментом стало создание «огненной картины» с фразой «Без срока давности» и цифрой «361 000». Это количество жертв геноцида в Сталинградской области. Мероприятие завершилось минутой молчания.

На Мемориале Славы в Алтайском крае прошла церемония возложения цветов. В ней участвовали представители власти, общественных организаций, Волонтеры Победы и бывшие узники концлагерей.

В Барнауле живут 53 бывших несовершеннолетних узника концлагерей. На церемонию пришли 20 из них.

В Тюменской области волонтеры Победы возложили цветы к памятнику жертвам геноцида. В В городе Полярные Зори Мурманской области прошло мероприятие «Никто не забыт» с участием школьников, которые изучили историю и ответили на вопросы.

В честь памятной даты волонтеры Победы Нижегородской области провели урок «Никто не забыт, ничто не забыто» в школе №117. Он был посвящен преступлениям нацистского режима и их последствиям. Учащиеся узнали о геноциде, его масштабах и важности сохранения памяти.

Такой же урок прошел в школе №41 города Белгорода. На нем выступила узница концлагерей Клавдия Ивановна Сисюкина, рассказав о пережитом ужасе. Урок подчеркнул масштаб зверств и значение свидетельств очевидцев.

«Я помню глаза матерей, чьих детей убивали. Некоторым посчастливилось выжить и вернуться из ада, но, к сожалению, миллионы человеческих судеб были изломаны и уничтожены в нацистских концлагерях», - рассказала она.

Волонтеры Победы Ростовской области сами навестили Клавдию Ивановну Сисюкину, бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагеря «Дахау». В 1942 году ее угнали в Германию. Там она столкнулась с жестокостью и нечеловеческими условиями. Несмотря на это, она начала сочинять стихи, что помогло ей выжить. После войны Клавдия Ивановна стала активным участником патриотического воспитания молодежи и гордится своей большой семьей. У нее четверо детей, девять внуков и одиннадцать правнуков.