В Москве наградили победителей фотоконкурса «Мир глазами детей»

В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) 19 апреля состоялась торжественная церемония чествования победителей IV Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей». Наивысшую награду получил воспитанник Московского суворовского военного училища Сергей Шелепеев, представивший фотографию «Суворовцы МсСВУ На Параде Победы». Кадр передает мощь и величие момента, наполненного военной дисциплиной, гордостью за страну и торжеством.

«Эту фотографию я сделал 9 Мая 2024 года на Красной площади. Сфотографировал своих друзей и сослуживцев - воспитанников Московского суворовского военного училища, которые каждый год принимают участие в Параде Победы. Для каждого суворовца это - большая честь, это связь поколений, которую невозможно разорвать, пока жива память о главной странице в истории нашей страны», - рассказал Сергей.

В номинации «На службе Отечеству» лучшим стал Леонид Грушевский из Нижнего Новгорода с трогательной фотографией «Плечо друга». Таисия Куркина из Балашихи покорила жюри своей работой «Берегиня» в номинации «Родина моя». Игорь Северинов из Мурманска одержал победу в номинации «Природа России» с завораживающим снимком «Снежный пух», а Ярослав Савченко из Тулы был признан лучшим в номинации «Мир животных и растений» за свою фотографию «Рыжий друг».

Отметим, конкурс проводился в три этапа, начиная с декабря прошлого года. Оргкомитет получил более 1 500 работ от участников, представляющих 68 регионов России. Организаторы предусмотрели несколько номинаций: «Мир животных и растений», «На службе Отечеству», «Родина моя» и «Природа России». Эти темы позволили юным фотографам продемонстрировать не только свои навыки, но и творческий подход к выбранной теме.

Работы участников оценивало компетентное жюри, состоящее из профессиональных фотографов, журналистов, представителей Министерства обороны РФ и общественных деятелей. Член жюри, фотокорреспондент телеканала «Звезда» Алексей Иванов отметил, что заметно выросло качество работ, участники стали более вдумчиво подходить к съемке, а сюжеты стали интереснее.

Фотоконкурс проводится Центральным Домом Российской Армии ежегодно. Его целью является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также раскрытие творческих способностей и эстетического вкуса юных фотолюбителей.