Агитпоезд Минобороны отправился по городам России в преддверии Дня Победы

Агитпоезд Минобороны России отправился с Киевского вокзала Москвы. Акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» проводится в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отправить состав в дальнее путешествие приехал лично заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

«Акция является значимым проектом Года защитника Отечества, который проходит под знаком национального единства, сохранения исторической памяти, благодарности ветеранам и уважения к ратному подвигу нынешних героев – участников специальной военной операции», - сказал в ходе своего выступления Горемыкин.

В период с 19 апреля по 3 июля, за 75 дней поезд преодолеет более 33 тысяч километров, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 регионе РФ. Агитпоезд «Армия Победы» пройдет через всю Россию с запада на восток, в частности от Москвы до Владивостока. Это возрождение легендарной традиции, которая идет еще со времен Великой Отечественной войны.

Поезд уникальный – настоящий передвижной музей. Он состоит из восьми тематических вагонов с экспозициями, где представлены не только образцы техники времен Великой Отечественной войны – танки, гаубицы и пушки, но и современное вооружение.

Среди экспонатов - и рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны, из которых жители регионов, где будет останавливаться поезд, смогут больше узнать о героях. В составе есть даже платформа-сцена. На ней с культурной программой выступят более 150 военных и региональных творческих коллективов.

Кроме того, представлены четыре железнодорожные платформы на которых размещены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО. В их числе американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro international, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.