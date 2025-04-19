Полковой священник рассказал, как стал медиком и спас руку бойца в Донецке

Иерей Максим Серпицкий - один из первых священников России, добровольно отправившихся в зону СВО. Однако он спасает не только души бойцов, но и их жизни. Об освоении профессии медика на передовой батюшка рассказал в программе «Мужики» с Эдгардом Запашным.

«Так скажем, это была экстремальная ситуация. Вот эта вот центральная "травма", донецкий госпиталь - тогда было очень много раненых, не хватало людей. Здесь простейшая манипуляция - зашить ранение - что, собственно, я и выполнил», - вспоминает случай в Донецке священник.

Отец Максим отправился работать в госпиталь спустя месяц после обучения на курсах тактической медицины. Практически сразу он попал в операционную и стал лечить раненых бойцов.

«К нам попал один раз капитан, дагестанец, вот у него действительно сложный случай был - ему нужно было руку спасать. Начмед батальона "Борз" Геннадий с позывным Скальпель работал с его рукой, мы помогали, поддерживали. И вот, несмотря на разницу конфессий, национальностей, боец был невероятно рад, что священники оказывают ему физическую помощь», - рассказал батюшка.

Применять полученные знания на практике и приносить реальную пользу - сохранять здоровье живому человеку - это и есть та самая «молчаливая проповедь», поделился он.