МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полковой священник рассказал, как стал медиком и спас руку бойца в Донецке

После начала СВО отец Максим отучился на курсах тактической медицины и отправился санитаром в донецкую травматологию.
Гоар Хачатурян 2025-04-19 13:51:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Иерей Максим Серпицкий - один из первых священников России, добровольно отправившихся в зону СВО. Однако он спасает не только души бойцов, но и их жизни. Об освоении профессии медика на передовой батюшка рассказал в программе «Мужики» с Эдгардом Запашным.

«Так скажем, это была экстремальная ситуация. Вот эта вот центральная "травма", донецкий госпиталь - тогда было очень много раненых, не хватало людей. Здесь простейшая манипуляция - зашить ранение - что, собственно, я и выполнил», - вспоминает случай в Донецке священник.

Отец Максим отправился работать в госпиталь спустя месяц после обучения на курсах тактической медицины. Практически сразу он попал в операционную и стал лечить раненых бойцов.

«К нам попал один раз капитан, дагестанец, вот у него действительно сложный случай был - ему нужно было руку спасать. Начмед батальона "Борз" Геннадий с позывным Скальпель работал с его рукой, мы помогали, поддерживали. И вот, несмотря на разницу конфессий, национальностей, боец был невероятно рад, что священники оказывают ему физическую помощь», - рассказал батюшка.

Применять полученные знания на практике и приносить реальную пользу - сохранять здоровье живому человеку - это и есть та самая «молчаливая проповедь», поделился он.

#Донецк #священник #наш эксклюзив #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 