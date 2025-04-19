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Popular Science: на аукцион США был выставлен редчайший слиток золота

Отмечается, что ставки уже достигли $410 тыс.
Дарья Ситникова 2025-04-19 03:52:56
© Фото: Jochen Tack imageBROKER.com Global Look Press

На интернет-аукционе появится редчайший золотой самородок, который известен под названием «Золотая красавица». Об этом сообщило издание Popular Science.

По их данным, находку обнаружили в 1979 супруги Джон и Фрэнсис Аггисс, они увлекались поиском золота при помощи металлоискателя. Так они и нашли самородок, который имел вес примерно 4,5 килограмма, а его длина составляла 19 сантиметров.

Спустя время этот редкий артефакт уже успел привлечь мировое внимание коллекционеров и ценителей драгоценных металлов.

Со слов Крейга Киссика, вице-президента Heritage Auctions, подобные находки - величайшая редкость. В последние годы этот золотой самородок хранился в частной коллекции в Швейцарии. Теперь же он стал доступен для покупки, его текущая ставка уже достигла 410 тысяч долларов.

#сша #аукцион #золото #джон и фрэнсис аггисс #золотая красавица
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