Popular Science: на аукцион США был выставлен редчайший слиток золота

На интернет-аукционе появится редчайший золотой самородок, который известен под названием «Золотая красавица». Об этом сообщило издание Popular Science.

По их данным, находку обнаружили в 1979 супруги Джон и Фрэнсис Аггисс, они увлекались поиском золота при помощи металлоискателя. Так они и нашли самородок, который имел вес примерно 4,5 килограмма, а его длина составляла 19 сантиметров.

Спустя время этот редкий артефакт уже успел привлечь мировое внимание коллекционеров и ценителей драгоценных металлов.

Со слов Крейга Киссика, вице-президента Heritage Auctions, подобные находки - величайшая редкость. В последние годы этот золотой самородок хранился в частной коллекции в Швейцарии. Теперь же он стал доступен для покупки, его текущая ставка уже достигла 410 тысяч долларов.