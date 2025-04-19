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На трассе в Казахстане перевернулся автобус с детской футбольной командой

В результате аварии погиб тренер команды.
Сергей Лебедев 2025-04-19 11:27:14
© Фото: Василий Крестьянинов, РИА Новости

В Акмолинской области Казахстана при обгоне грузовика перевернулся микроавтобус с детской футбольной командой. Авария произошла вчера вечером на автодороге «Астана - Ерейментау - Шидерты». Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицейских.

В салоне транспортного средства находились 16 подростков и тренер, который погиб во время происшествия. Детей доставили в больницу. Они находятся под наблюдением врачей.

Отмечается, что микроавтобус двигался без сопровождения полицейских. С соответствующим запросом к ним футбольная школа не обращалась.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

#дети #авария #Казахстан #ДТП #автобус #тренер #акмолинская область
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