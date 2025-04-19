РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорный матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно дисквалифицировал экс-игроков «Коломны» вратаря Никиту Мерзлюка и защитника Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча. Об этом сообщается сайте РФС.

Теперь бывшим футболистам запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

В сообщении РФС говорится, что 1 августа 2024 года состоялся матч первого раунда Пути регионов Кубка России по футболу, где ФК «Коломна» проиграла московскому медиафутбольному клубу «Амкал» со счетом 1:8. Через два дня после матча, 3 августа, подмосковный клуб объявил об уходе Симбаева. В соцсетях в это время начало распространяться мнение, что «Коломна» сдала матч.

Позже стало известно о внеплановой проверке МБУ ДО «СШ по футболу «ФК «Коломна» и о создании комиссии для оценки качества подготовки спортсменов основной команды.

Однако фактический счет в этом матче был засчитан.