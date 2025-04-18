СБУ завербовала иностранца для подрыва административного здания в Новороссийске

В Краснодарском крае сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали гражданина Белоруссии, работавшего на Службу безопасности Украины. Террорист собирал информацию о дислокации кораблей Черноморского флота и российских военнослужащих, а также собирался подорвать административное здание в Новороссийске. Об этом в пятницу рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным следствия, спецслужбы киевского режима завербовали мужчину в декабре прошлого года через мессенджер. За выполнение заданий в СБУ обещали заплатить деньги и через тайник передали готовую к использованию бомбу.

«Мне были поставлены две задачи - наблюдение за военными объектами в Краснодарском крае и диверсия в отношении пункта сбора военнослужащих в Новороссийске», - сообщил преступник на допросе.

По его словам, куратор из СБУ ему якобы рассказал, что диверсия готовилась для эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной.

На задержанного завели уголовное дело. Оно возбуждено по статье за теракт.