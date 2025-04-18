МО Польши запретило фотографировать мосты и банки из-за шпионажа

Минобороны Польши ввело запрет на фотосъемку объектов военной и гражданской инфраструктуры в стране из-за боязни шпионажа. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Распоряжение польского оборонного ведомства уже вступило в силу. Согласно документу, под запретом на фотографирование теперь военные объекты, железнодорожные пути, морские порты, мосты, электростанции, газовые терминалы, тоннели, объекты коммуникации, здания Национального банка Польши и другие.

Всего, по данным журналистов, запрещена фотосъемка 25 тысяч объектов на территории страны.

О необходимости введения таких ограничений заявил начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула. Он подчеркнул, что такая мера связана с борьбой со шпионажем со стороны иностранных спецслужб.

Отмечается, что за нарушение данного распоряжения грозит штраф от 1,3 тысячи до 5,3 тысячи долларов, арест от пяти до 30 дней и изъятие телефона или фотоаппарата.