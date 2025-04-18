Орбан назвал Вэнса вероятным будущим президентом США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс имеет все шансы в будущем занять место главы Белого дома. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению политика, нынешний четырехлетний цикл является первым из последующих 12 лет вероятного правления в США республиканцев.

«Согласно действующей Конституции США, президент Трамп не может баллотироваться снова. И в таких случаях шансы вице-президентов баллотироваться, а затем и победить, чрезвычайно высоки. Поэтому я считаю вице-президента долгосрочным игроком в американской политике», - сказал Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt.

Ранее издание Daily Mail допустило, что действующий президент США Дональд Трамп может остаться у власти до 2037 года из-за лазейки в Конституции.

Согласно главному документу страны, в США один и тот же человек не может занимать пост президента больше двух сроков. Однако Трамп может баллотироваться на пост вице-президента, а нынешний вице-президент возглавить список кандидатов на высший пост. После присяги Вэнс может подать в отставку, а Трамп вновь занять кресло в Белом доме.