В командном пункте танкового батальона 1-й гвардейской бригады 51-й армии в онлайн-режиме наблюдают за прицельной работой экипажа боевого танка Т-80 по позициям украинских боевиков.

«Вот эта улица. Здесь передовые позиции ВСУ. Сейчас идет поддержка пехоты с закрытых огневых позиций», - показывает корректировщик с позывным Хабиб.

С начала и до конца боевого выезда за экипажем наблюдают наши операторы БПЛА. Они помогают быстро проанализировать точность огня и скорректироваться по цели. После каждого нового выстрела командир танка получает дополнительные вводные для хирургически точного огня.

В зависимости от цели танкисты группировки войск «Центр» работают либо фугасными управляемыми, либо осколочно-фугасными боеприпасами. В окрестностях Красноармейска боевики прячутся в частных домах. Для их выкуривания используют осколочно-фугасные.

«Противник засел на всей этой улице, и мы сейчас обрабатываем дом за домом, наносим огневое поражение. Прямое попадание танковым снарядом - от этого не спасет ничего», - рассказывает Хабиб.

Главная задача корректировщиков и операторов БПЛА - следить за обстановкой в небе в районе работы экипажа. На отдельном экране в командном пункте выводится картинка с перехваченным изображением с вражеских дронов. Если украинская «птичка» приближается к огневой точке Т-80 - танкистов заранее предупреждают об опасности, и у них есть время на уход от удара.

«Нам с неба не дают работать нормально. FPV-дроны постоянно нас атакуют - нам надо что-то придумывать. Постоянно ты их и видишь и слышишь, они постоянно летают», - говорит командир танкового взвода Зуек.

Чтобы продолжать работать несмотря на постоянную активность украинских дронов, на боевой выезд вместе с танкистами отправляются бойцы прикрытия со стрелковым оружием. Так шансы вовремя заметить и ликвидировать цель кратно увеличиваются. Несмотря на сложную обстановку в небе, работы у экипажей танков много, а кроме них так филигранно и точно выполнить ее никто не сможет. Отодвигать боевиков на передовой без танкистов нашей пехоте было бы невероятно сложно.

Наши войска продвигаются вперед, продавливая оборону противника со всех сторон вокруг Красноармейска. После взятия Елизаветовки штурмовики группировки войск «Центр» ведут бои, двигаясь в направлении Малиновки и Мирного. Одновременно они наступают в районе Миролюбовки (украинское название - Покровск). Постепенно наши войска зажимают противника в тесное кольцо вокруг Красноармейска.