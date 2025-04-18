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Умер озвучивший Бельмондо, Челентано и Хопкинса актер Рудольф Панков

Актер участвовал в озвучке более чем 800 фильмов, включая «Список Шиндлера», «Унесенные ветром», «Начало», «Интерстеллар», «Престиж».
Владимир Рубанов 2025-04-18 18:34:08
© Фото: Ssmith, CC BY-SA 3.0, wikipedia.org

Умер актер дубляжа Рудольф Панков, озвучивший более 800 проектов. Ему было 87 лет. О смерти актера сообщили в Telegram-канале объединения «Русский дубляж», потом эту информацию подтвердили близкие.

«Легенды уходят друг за другом. Утром не стало Рудольфа Панкова», - говорится в сообщении профессионального сообщества.

Рудольф Панков родился 17 сентября 1937 года в Наро-Фоминске. Окончил ВГИК в 1961 году. Дебютировал на экране в 1960 году в роли юнги Обысова в фильме «Мичман Панин». Снимался в кинолентах «Живет такой парень», «Семнадцать мгновений весны», «Будулай, которого не ждут».

Начал работу мастером дубляжа и закадрового озвучивания на Киностудии имени Горького. Озвучивал Адриано Челентано в «Укрощении строптивого», Жан-Поля Бельмондо в «Профессионале», Дэвида Суше в «Пуаро Агаты Кристи».

Голосом Панкова говорят Энтони Хопкинс в «Торе», Марк Уильямс в «Гарри Поттере», Дональд Сазерленд в «Голодных играх».

Актер участвовал в озвучке более чем 800 фильмов, включая «Список Шиндлера», «Унесенные ветром», «Начало», «Интерстеллар», «Престиж». В последний раз его можно было услышать в «Чудо-женщине» 2017 года.

#Кино #смерть #Актеры #культура #дубляж #Рудольф Панков
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