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В Цирке Никулина сообщили о смерти знаменитого дрессировщика Кудрявцева

Легендарный дрессировщик медведей умер от продолжительной болезни.
Виктория Бокий 2025-04-18 13:33:00
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Знаменитый дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 74 лет из-за продолжительной болезни. Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин.

«К сожалению, скончался. Продолжительная болезнь», - сказал он.

Виктор Кудрявцев был одним из легендарных дрессировщиков медведей. В цирке Никулина на Цветном бульваре он работал вместе со своей женой Ольгой, тоже заслуженной артисткой России.

Медведи в номерах Кудрявцевых выполняли различные трюки: крутили обручи, выполняли гимнастические упражнения внутри огромного колеса, катались на скейтбордах и даже на автомобиле.

#дрессировщик #наш эксклюзив #Народный артист России #умер #цирк Никулина #Виктор Кудрявцев
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