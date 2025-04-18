В Цирке Никулина сообщили о смерти знаменитого дрессировщика Кудрявцева

Знаменитый дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 74 лет из-за продолжительной болезни. Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин.

«К сожалению, скончался. Продолжительная болезнь», - сказал он.

Виктор Кудрявцев был одним из легендарных дрессировщиков медведей. В цирке Никулина на Цветном бульваре он работал вместе со своей женой Ольгой, тоже заслуженной артисткой России.

Медведи в номерах Кудрявцевых выполняли различные трюки: крутили обручи, выполняли гимнастические упражнения внутри огромного колеса, катались на скейтбордах и даже на автомобиле.