РПЦ отреагировала на задержание архиепископа в аэропорту Кишинева

Епископ Православной церкви Молдавии Маркелл не смог вылететь из Кишинева в Иерусалим за Благодатным огнем. Сообщается, что в аэропорту священнослужителя задержали и подвергли тщательной проверке, из-за которой он не успел попасть на самолет.

На случившееся отреагировали в Русской православной церкви. Там призвали к расследованию инцидента и наказанию виновных в нарушении прав священнослужителя.

«Рассматриваем данный инцидент как грубое нарушение религиозной свободы, пример дискриминационной политики, направленной на беззаконное ограничение прав верующих Православной церкви Молдовы», - говорится в заявлении.

Между тем в пограничной полиции страны попытались оправдаться за инцидент. Там заявили, что епископ якобы поздно приехал в аэропорт, а в отношении него провели лишь стандартные процедуры проверки.