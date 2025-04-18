Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли 66 бронемашин MRAP, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также 230 дронов различного типа. Полный перечень всей военной помощи со стороны ФРГ представлен на официальном сайте правительства.

В рамках новых поставок ВСУ также получили боеприпасы для переданных ранее танков Leopard 2, а также 38 тысяч снарядов для самоходных установок Gepard.

Совместно с Данией и Норвегией Германия отправила на Украину три самоходки Zuzana 2, около 30 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм и тысячи боеприпасов калибра 122-мм, пишет RT.

В распоряжении боевиков киевского режима также оказались сотни противотанковых гранатометов, винтовок различных типов и другое оружие.

На этом фоне министр обороны ФРГ Борис Писториус удивился сообщениям о дефиците немецкой военной техники на Украине. С его слов, раньше он таких сообщений не получал и намерен обсудить их с представителями Украины.