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Германия передала Украине 66 бронемашин и более сотни беспилотников

Также ВСУ получили от Германии системы ПВО, десятки тысяч артиллерийских снарядов различного калибра, сотни дронов, десятки бронемашин, гранатометы и стрелковое оружие.
Ян Брацкий 2025-04-18 01:27:51
© Фото: Michael Matthey dpa Global Look Press

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли 66 бронемашин MRAP, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также 230 дронов различного типа. Полный перечень всей военной помощи со стороны ФРГ представлен на официальном сайте правительства.

В рамках новых поставок ВСУ также получили боеприпасы для переданных ранее танков Leopard 2, а также 38 тысяч снарядов для самоходных установок Gepard.

Совместно с Данией и Норвегией Германия отправила на Украину три самоходки Zuzana 2, около 30 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм и тысячи боеприпасов калибра 122-мм, пишет RT.

В распоряжении боевиков киевского режима также оказались сотни противотанковых гранатометов, винтовок различных типов и другое оружие.

На этом фоне министр обороны ФРГ Борис Писториус удивился сообщениям о дефиците немецкой военной техники на Украине. С его слов, раньше он таких сообщений не получал и намерен обсудить их с представителями Украины.

#оружие #Украина #Германия #ВСУ #военная помощь
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