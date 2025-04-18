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Пушилин сообщил о гибели мальчика после атаки дрона ВСУ

За минувшие сутки украинские националисты обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 21 раз.
Ирина Егорова 2025-04-18 11:00:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Девятилетний мальчик стал жертвой украинских боевиков в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Ночью, около 23 часов, противник атаковал ударными беспилотниками Володарский муниципальный округ. В результате чего в поселке Володарское погиб ребенок - мальчик 2015 г. р.», - говорится в сообщении.

Пушилин выразил соболезнования родителям и близким ребенка и назвал действия ВСУ «чудовищным преступлением».

Украинский БПЛА-камикадзе атаковал жилой дом, добавил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Мальчик погиб от взрыва.

«Нацистские оборотни во главе с Зеленским ищут наиболее болезненные места для ударов. Покушаясь на детей, они замахиваются на самое святое и главное в нашей жизни», - написал он.

За минувшие сутки украинские националисты обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 21 раз, выпустив по ней 49 боеприпасов, сообщает управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

#в стране и мире #ДНР #денис пушилин #гибель #ребенок
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