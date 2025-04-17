Пожар произошел на трансформаторной подстанции на юге Москвы

Рано утром на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде на юге Москвы произошел пожар, сообщает столичная прокуратура.

Огонь был оперативно потушен, пострадавших в результате инцидента нет.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточнили в пресс-службе МЧС Москвы, загорелось электрооборудование для нужд станции - оно не влияет на работу ТЭЦ. Станция продолжает работу в прежнем режиме, отключенных потребителей электричества нет, добавили в спасательном ведомстве.