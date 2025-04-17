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Минобороны Британии сообщило об испытании нового радиоволнового оружия

Учения уже прошли в Уэльсе и стали крупнейшими для британской армии.
Виктория Бокий 2025-04-17 07:10:02
© Фото: Waltraud Grubitzsch, dpa, Globallookpress

Минобороны Великобритании заявило, что британские солдаты уничтожили рой дронов, применив новое радиоволновое оружие. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Британские солдаты успешно отследили, поразили и уничтожили рои беспилотников в ходе последних испытаний нового оружия направленной энергии, разработанного в Великобритании», - говорится в сообщении.

Испытания проходили на западе Уэльса и стали крупнейшими учениями для британской армии по уничтожению БПЛА.

В материале подчеркивается, что новое невидимое радиоволновое оружие британского производства впервые сбивает рои дронов.

«Оружие может потенциально помочь защититься от угроз со стороны беспилотников по мере изменения характера военных действий», - отмечается в тексте.

По данным британского оборонного ведомства, демонстрационная модель новой системы вооружения представляет тип оружия направленной радиочастотной энергии (RF DEW), который может нейтрализовать несколько целей одновременно почти мгновенно.

Британское правительство выделило более 40 млн фунтов стерлингов в исследования и разработки в области RF DEW.

Система использует высокочастотные радиоволны, направленные на нарушение работы или повреждение критически важных электронных компонентов внутри БПЛА. Минобороны Британии подчеркивает, что новая разработка может стать экономически эффективным дополнением к традиционным системам ПВО на основе ракет.

Системы RF DEW могут поражать воздушные цели на расстоянии до 1 км, что эффективно против угроз, которые невозможно заглушить с помощью средств РЭБ.

#в стране и мире #вооружение #оружие #бпла #Великобритания #минобороны великобритании
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