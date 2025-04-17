Reuters: в ЕС отказались от запрета на импорт российского СПГ

В Еврокомиссии отказались от идеи введения запрета на импорт российского сниженного природного газа из-за сопротивления некоторых стран и непонятной ситуации, связанной с альтернативными источниками. Об этом сообщило агентство Reuters.

По их информации, ЕС планирует разработать вместо этого новую дорожную карту по прекращению зависимости от российских энергоносителей к 2027 году.

«План должен быть объявлен в начале мая, но подробностей пока мало», - прокомментировали в статье.

Известно, что к июню ЕК готовит 17-й пакет санкций против России, но пока что его разработка проходит медленно.

Ранее сообщалось, что некоторые страны ЕС заявили о желании сократить закупки СПГ из США с целью снижения общей стоимости импорта. Инициаторами этой идеи стали такие страны, как Франция, Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Словакия и Нидерланды. Они предложили уменьшить требования по обязательному заполнению газовых хранилищ, снизив целевой показатель с 90% до 80%