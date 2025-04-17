МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WFTV: при стрельбе в университете Флориды погибли 5 человек

По данным местной больницы, шесть человек получили ранения.
Владимир Рубанов 2025-04-17 22:26:26
© Фото: North Port Police Department Keystone Press Agency, Global Look Press

Минимум пять человек погибли, четверо пострадали при стрельбе в Университете штата Флорида в Таллахасси, сообщил телеканал WFTV9 со ссылкой на источники в полиции. По его данным, стрелков было двое. Один из них погиб, второго задержали.

По информации местной больницы, шесть человек получили ранения, сообщает CNN. Один пациент находится в критическом состоянии, а состояние остальных пяти оценивается как тяжелое.

Полиция задержала по крайней мере одного человека. Полицейские обнаружили у подозреваемого пистолет, а также дробовик в студенческом профсоюзе школы и еще один пистолет в машине. Сотрудники правоохранительных органов считают, что он действовал в одиночку.

Спустя три часа после того, как было объявлено чрезвычайное предупреждение о стрельбе, университет продолжает призывать студентов оставаться на месте. Правоохранительные органы работают над зачисткой комнат по всему кампусу. Все занятия и школьные мероприятия отменены.

#студенты #сша #Флорида #полиция #Массовая стрельба #университет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 