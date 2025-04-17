WFTV: при стрельбе в университете Флориды погибли 5 человек

Минимум пять человек погибли, четверо пострадали при стрельбе в Университете штата Флорида в Таллахасси, сообщил телеканал WFTV9 со ссылкой на источники в полиции. По его данным, стрелков было двое. Один из них погиб, второго задержали.

По информации местной больницы, шесть человек получили ранения, сообщает CNN. Один пациент находится в критическом состоянии, а состояние остальных пяти оценивается как тяжелое.

Полиция задержала по крайней мере одного человека. Полицейские обнаружили у подозреваемого пистолет, а также дробовик в студенческом профсоюзе школы и еще один пистолет в машине. Сотрудники правоохранительных органов считают, что он действовал в одиночку.

Спустя три часа после того, как было объявлено чрезвычайное предупреждение о стрельбе, университет продолжает призывать студентов оставаться на месте. Правоохранительные органы работают над зачисткой комнат по всему кампусу. Все занятия и школьные мероприятия отменены.