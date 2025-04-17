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Путин поприветствовал участников Московского международного кинофестиваля

В этом году Московский международный кинофестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, он продлится неделю и представит 200 кинолент.
Россина Бодрова 2025-04-17 21:52:04
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

В столице стартовал 47-ой Московский международный кинофестиваль - старейший в мире после Венецианского, в этом году посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие собрало двести фильмов и гостей из полусотни стран и продлится неделю. 

Церемония открытия традиционно состоялась в здании кинотеатра «Россия». Гостей поприветствовал президент России Владимир Путин.

«Рад приветствовать вас на открытии 47-го Московского международного кинофестиваля. В этом году он проходит под знаком 80-летия Великой Победы советского народа и наших союзников во Второй мировой войне», - зачитал телеграмму российского лидера помощник президента РФ Владимир Мединский.

В программе основного конкурса представили 12 фильмов. В этом году среди участников также выделяются представители так называемых «недружественных стран» - Испании, Италии и других. Впервые в этом году вынесут на суд свои работы Ирландия, Польша, Норвегия, Малайзия, Перу и другие.

На церемонии в любви к фильмам Андрея Тарковского признался режиссер из Южной Кореи Чосин Зеонг.

«Мой наставник, образец для подражания это Андрей Тарковский. Он мой герой. Я очень люблю его фильмы», - сказал он.

На фестивале в том числе будет показано множество российских работ - про нашу культуру, регионы и страну в целом. Президент Московского кинофестиваля Никита Михалков призвал продолжать «делать свое дело».

«Вы же видите, какое количество людей напуганных так сказать мировыми СМИ, приехав сюда изумляются, что чище города трудно найти в Европе сегодня, в метро войти вообще нельзя... Слышат ли их? Я думаю, что все делается, чтобы их не слышали. Но если они сами вынесли в себе самих ощущение того, что они были на празднике и были в прекрасной стране, это уже много. Здесь важно нам ведь не рекламировать себя, а делать свое дело», - сказал он в ходе пресс-конференции.

Церемония закрытия запланирована на следующий четверг, 24 апреля.

#Москва #Владимир Путин #Никита Михалков #Московский международный кинофестиваль #80-летие победы
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