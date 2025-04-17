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Путин внес изменения в указ о военной форме

Документ уточняет правила ношения военной формы, а также ее внешний вид.
Владимир Рубанов 2025-04-17 21:30:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин внес изменения в Указ от 11 марта 2010 г. № 293 «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ уточняет правила ношения военной формы, а также ее внешний вид. Среди новшеств - уточнение предметов военной формы одежды для Федеральной службы охраны РФ.

Кроме того, документ вводит новые правила для знаков различия по воинским званиям для офицеров, прапорщиков и курсантов, в том числе органов Федеральной службы безопасности и Главного управления специальных программ президента.

Для старших и младших офицеров установлены новые правила ношения погон в зависимости от ведомства и типа службы. В документе содержится информация о полевой экипировке для военнослужащих различных ведомств, включая разведку и ФСБ.

Также дополнены и изменены разделы, касающиеся военной формы одежды для военнослужащих-женщин.

Уточнения коснулись зимней и демисезонной повседневной одежды и других элементов военной формы для разных ведомств.

#Минобороны России #военнослужащие #Владимир Путин #ФСБ РФ #ФСО #Военная форма #знаки отличия
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