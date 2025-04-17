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Титановая опора для костей: как в Кургане помогают «хрустальным детям»

Новый метод лечения редкого и опасного заболевания - остеогенеза - разработали в Центре имени Илизарова. Это настоящее спасение для «хрустальных детей». У них очень хрупкие кости. Врачи устанавливают им титановые стержни, которые могут расти вместе с ребенком.
Анатолий Бородкин 2025-04-17 20:48:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Курганские ортопеды нашли способ замедлять развитие редкого генетического заболевания - несовершенного остеогенеза. Обычно пациентов с таким диагнозом называют «хрустальные люди», «хрустальные дети». У них аномально ломкие кости.

Медики проводят двухчасовую операцию десятилетнему мальчику. Из кости извлечен титановый стержень. Парень прожил с ним пять лет. И из прикованного к постели инвалида он стал активным молодым человеком. И получил злосчастный перелом, поскользнувшись в бассейне, на тренировке.

На место погнувшегося стержня врачи илизаровского центра устанавливают пациенту новый, на вырост. Он длиннее и толще предыдущего. С ним пациент проживет всю жизнь, если не случится форсмажоров, в результате которых повредится конструкция.

Титановые стержни, разработанные командой профессора Попкова в Кургане, производят из уникального сплава на одном из оборонных предприятий станы. Они укрепляют, армируют изнутри поврежденную несовершенным остеогенезом кость. Кроме того, благодаря конструкции, напоминающей телескопическую антенну, они растут вместе с маленьким пациентом.

Маленькая Регина пережила 60 переломов в 9 лет. Но, опираясь на ходунки, она уверенно, не боясь, шагает по больничным коридорам. Прогноз курганских ортопедов оптимистичный. Пугающая цифра травм маленькой пациентки благодаря телескопическим стрежням, расти скоро перестанет.

Аня Богатырева сейчас находится на сборах в Подмосковье, готовится к очередному турниру. На ее счету - несколько рекордов страны, десятки выигранных соревнований. Ее маму Ольгу на базу нашей паралимпийской сборной мы привезли специально. Чтобы она вместе с дочерью рассказала, как методики врачей Центра Илизарова позволили ее дочери не просто подняться с кровати, а заняться большим спортом и добиться успеха.

Разработки зауральских ученых традиционно вызывают повышенный интерес у их зарубежных коллег. Сейчас стажировку в центре проходит группа врачей из народной республики Бангладеш. Ли Мин - травматолог-ортопед из Китая. Он тоже знакомится с методиками центра. «Растущие» титановые стержни, которые помогают полноценно жить «хрустальным детям», вызвали у специалиста из Поднебесной особенный интерес.

Разработка Центра Илизарова получила признание и у российских коллег. В прошлом году Ассоциация травматологов-ортопедов страны назвала ее лучшей новой методикой лечения 2024-го.

#Медицина #Лечение #кости #ортопедия #хрустальные дети #ломкость #несовершенный остеогенез #Центр Илизарова
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