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Школьник с молотком напал на учительницу в Люберцах

Пострадавшую госпитализировали. Врачи оказывают ей помощь.
Владимир Рубанов 2025-04-17 19:17:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В люберецкой школе на улице Академика Северина ученик 6 класса ударил учительницу молотком по голове на уроке математики. Об этом сообщила городская прокуратура Люберец.

Нападение произошло около 12 часов в четверг, 17 апреля. После этого подросток выбежал из класса и скрылся.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи оказывают ей помощь.

Прокуроры проводят проверку обеспечения безопасности в школе, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима.

О мотивах нападения ничего не сообщается.

#дети #Московская область #Школьники #Школы #Прокуратура #нападение #Люберцы
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