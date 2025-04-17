Школьник с молотком напал на учительницу в Люберцах

В люберецкой школе на улице Академика Северина ученик 6 класса ударил учительницу молотком по голове на уроке математики. Об этом сообщила городская прокуратура Люберец.

Нападение произошло около 12 часов в четверг, 17 апреля. После этого подросток выбежал из класса и скрылся.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи оказывают ей помощь.

Прокуроры проводят проверку обеспечения безопасности в школе, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима.

О мотивах нападения ничего не сообщается.