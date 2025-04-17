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Касперская оценила слова Шадаева о замене 50% чиновников ИИ

По ее словам, гражданам нужен человек при работе с ними.
Лиза Губина 2025-04-17 18:20:45
© Фото: Zhang Chenlin, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская объяснила, почему искусственный интеллект не эффективнее чиновников в их работе с гражданами, отметив, что роботу проще просто отказать человеку при его запросе.

По ее словам, ИИ действует по системе «заполните форму и идите». Тем самым Касперская прокомментировала мнение главы Минцифры Максута Шадаева о том, что половину чиновников может заменить ИИ.

«Очень многие банки перешли на роботов в общении с клиентами. Когда вы звоните в банк, то, скорее всего, вы попадете на чат-бота, и он будет вам что-то говорить. При попытке задать ему вопрос, скорее всего, ответ будет нерелевантным либо его не будет никакого», - рассказала Касперская «Звезде».

Она пояснила, что робот не вникает в проблемы человека, а сразу отказывает, и при работе с гражданами нужен именно человек.

Напомним, подобное заявление Шадаева появилось сегодня, 17 апреля. Тем не менее он признал, что врачей и учителей роботы не заменят, чиновников же - более половины.

#искусственный интеллект #Роботы #чиновники #наш эксклюзив #Максут Шадаев #наталья касперская
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