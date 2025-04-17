Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда (Гумрак) с 15.39 по московскому времени ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Экипажи, диспетчеры и службы аэропорта обеспечивают безопасность полетов, добавили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Накануне ограничения на полеты вводили в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.