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Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда

Прием и выпуск самолетов временно прекратили с 15.39 по московскому времени.
Владимир Рубанов 2025-04-17 16:10:37
© Фото: airportvolgograd.ru

В аэропорту Волгограда (Гумрак) с 15.39 по московскому времени ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Экипажи, диспетчеры и службы аэропорта обеспечивают безопасность полетов, добавили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Накануне ограничения на полеты вводили в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

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