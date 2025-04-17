Политолог: команда Зеленского в Париже хочет попасть на переговоры США и ЕС

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в рамках своего визита в Париж, вероятно, обсудят с президентом Франции пошлины и затронут украинский вопрос. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил политолог Юрий Светов.

«Они хотят договариваться с Макроном. Ему удалось выставить себя как некого представителя объединенной Европы», - предположил эксперт.

У представителей американской власти намечены встречи с европейскими коллегами, с которыми они попытаются найти точки соприкосновения по теме завершения российско-украинского конфликта. Кроме того, туда, как сказал Светов, «приперлась» команда Зеленского, чтобы попытать удачу и попасть за стол переговоров.

«Если не попали там, где разговаривали РФ и США, то хотя бы за стол переговоров США и ЕС. Я думаю, что их туда не допустят. Но какая-то встреча не исключено что будет, если не с Рубио, то с Уиткоффом», - добавил эксперт.

Как отмечает Politico, это первый визит высокопоставленных американских лиц во Францию с тех пор, как вице-президент Джей Ди Вэнс посетил саммит по искусственному интеллекту в феврале. Напомним, что неделю назад Уиткофф встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Собеседники общались около четырех с половиной часов.