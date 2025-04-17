МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог: команда Зеленского в Париже хочет попасть на переговоры США и ЕС

Он предположил, что главными темами обсуждения Уиткоффа и Рубио с европейскими коллегами станет Украина и американские пошлины.
Ирина Егорова 2025-04-17 13:50:51
© Фото: Freddie Everett, Us State, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в рамках своего визита в Париж, вероятно, обсудят с президентом Франции пошлины и затронут украинский вопрос. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил политолог Юрий Светов.

«Они хотят договариваться с Макроном. Ему удалось выставить себя как некого представителя объединенной Европы», - предположил эксперт.

У представителей американской власти намечены встречи с европейскими коллегами, с которыми они попытаются найти точки соприкосновения по теме завершения российско-украинского конфликта. Кроме того, туда, как сказал Светов, «приперлась» команда Зеленского, чтобы попытать удачу и попасть за стол переговоров.

«Если не попали там, где разговаривали РФ и США, то хотя бы за стол переговоров США и ЕС. Я думаю, что их туда не допустят. Но какая-то встреча не исключено что будет, если не с Рубио, то с Уиткоффом», - добавил эксперт.

Как отмечает Politico, это первый визит высокопоставленных американских лиц во Францию с тех пор, как вице-президент Джей Ди Вэнс посетил саммит по искусственному интеллекту в феврале. Напомним, что неделю назад Уиткофф встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Собеседники общались около четырех с половиной часов. 

#Украина #Зеленский #Париж #наш эксклюзив #встреча #Марко Рубио #Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 