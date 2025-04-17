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Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти

Его заместителем стал Владимир Мединский.
Дарья Ситникова 2025-04-17 03:19:59
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность председателя наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства первого заместителя руководителя президента Сергея Кириенко. Об этом сообщили на сайте официального опубликования правовых актов 16 апреля.

«Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации» следующих лиц: Кириенко С.В. -  первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации», - сказано в тексте документа.

Его заместителем и секретарем набсовета стал помощник президента и председатель Российского военного-исторического общества Владимир Мединский.

Сообщается, что в состав наблюдательного совета, который призван совершать контроль за деятельностью Центра исторической памяти, также войдут: Ольга Любимова, Сергей Кравцов, Владимир Бочарников, Григорий Гуров, Виталий Мартынюк, Наталия Нарочницкая, Сергей Новиков, Валерий Фальков, Александр Школьник, Сергей Нарышкин, историк Елена Малышева и археолог Николай Макаров.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

#Россия #Путин #Мединский #указ #Кириенко #набсовет #центр исторической памяти
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