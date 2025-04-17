Власти Приморья исключили браконьерство в связи с гибелью китов в бухтах

На приморском побережье обнаружен еще один мертвый кит. Его труп выбросило в бухту Алеут (Хасанский район). По словам очевидцев, это кит Минке (малый полосатик). О вероятных причинах трагической гибели животного рассказал «Звезде» источник в администрации Хасанского муниципального округа.

«Это не браконьерство. Шторм был накануне у нас, тайфун. Может быть, его о скалы ударило и вынесло к нам на берег. Спустя два дня после циклона обнаружили», - прокомментировал чиновник.

Также в местных пабликах пишут, что за минувшую неделю обнаружили тушу еще одного кита у мыса Молот. По поводу этой особи администрация информации не имеет.