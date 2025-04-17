МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Приморья исключили браконьерство в связи с гибелью китов в бухтах

Недавно в регионе прошел шторм, вероятно, из-за тайфуна особи могли погибнуть.
Ирина Егорова 2025-04-17 11:46:56
© Фото: SakhShip, Telegram

На приморском побережье обнаружен еще один мертвый кит. Его труп выбросило в бухту Алеут (Хасанский район). По словам очевидцев, это кит Минке (малый полосатик). О вероятных причинах трагической гибели животного рассказал «Звезде» источник в администрации Хасанского муниципального округа.

«Это не браконьерство. Шторм был накануне у нас, тайфун. Может быть, его о скалы ударило и вынесло к нам на берег. Спустя два дня после циклона обнаружили», - прокомментировал чиновник.

Также в местных пабликах пишут, что за минувшую неделю обнаружили тушу еще одного кита у мыса Молот. По поводу этой особи администрация информации не имеет. 

#шторм #приморье #берег #гибель #наш эксклюзив #кит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 