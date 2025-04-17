Экс-заместителя Кличко заподозрили в отправке уклонистов в Европу

Бывшему заместителю мэра Киева Владимиру Прокопову вручили подозрение, сообщают украинские СМИ, которые опубликовали его фото с силовиками. Они застали его дома в одном халате.

Экс-зам подозревается в организации преступных схем переправки мужчин призывного возраста в Европу.

Прокопов ушел в отставку примерно полгода назад, после расследования журналистов на предмет его коммерческой и жилой недвижимости во время работы в Киевсовете. Якобы его родственники скупали недвижимость в Киеве по ценам ниже рыночных. Заместителем Кличко он был с 2021 года.