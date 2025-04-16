На Украине разгорелся скандал из-за кулича для принца Гарри

На Украине разгорелся скандал из-за «русского» пасхального кулича, который подарили принцу Гарри во время его визита в госпиталь во Львове. Об этом сообщает Life.

Напомним, что этот визит британского принца не был объявленным. О его поездке стало известно, когда он уже покинул Украину.

Изначально скандал начался в соцсетях, где пользователи, увидев, какой кулич подарили британцу, начали спорить, русским или украинским является пасхальное угощение.

На фотографиях, где Гарри держит в руках пасхальный хлеб, видно, что кулич сверху покрыт сахарной белой глазурью, что нехарактерно для украинского угощения, считают некоторые пользователи соцсетей. Утверждается, что принцу преподнесли именно русский вариант пасхального хлеба.

Отмечается, что отличие русского кулича от украинского заключается в его оформлении: украинский кулич не покрывается сверху белой глазурью, а украшается косичкой и крестом из теста.

Однако исследовательница гастрономической культуры Украины Елена Брайченко считает, что Гарри преподнесли все-таки украинский пасхальный хлеб, но который характерен для жителей Харьковской и Сумской областей.