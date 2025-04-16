Тайвань заявил, что 11 самолетов НОАК пересекли срединную линию пролива

Тайвань засек 11 самолетов КНР, которые пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

«17 вылетов самолетов НОАК, 8 судов действуют вокруг Тайваня... 11 из 17 самолетов пересекли срединную линию пролива», - говорится в сообщении Минобороны Тайваня в соцсети Х.

Инцидент произошел около шести часов утра, добавили в ведомстве. Самолеты НОАК вошли в северную и юго-западную зону ПВО Тайваня.

Напомним, в начале апреля Народно-освободительная армия Китая провела учения вокруг Тайваня. В маневрах были задействованы сухопутные и ракетные войска, флот и авиация.

В канцелярии Госсовета КНР по делам острова тогда сообщили, что учения направлены не против жителей острова, а против сепаратистов, подрывающих мир.

Маневры стали необходимым шагом для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая, заявили в Пекине.