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Болгария решила не продавать российские ядерные реакторы Украине

Российские ядерные реакторы были нужны Украине для недостроенной АЭС «Белене».
Дарья Ситникова 2025-04-16 05:22:43
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press

Болгария передумала продавать Украине российские ядерные реакторы. Об этом заявил вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров.

Он уточнил, что речь идет о двух атомных реакторов с российским оборудованием, которые нужны для недостроенной АЭС «Белене». По его словам, это решение было принято всей правящей коалицией в интересах энергетической безопасности страны.

Отмечается, что Болгария способна самостоятельно развивать атомную энергетику, а распродажа ключевых активов во время нестабильных цен на энергоресурсы была бы стратегической ошибкой.

Ранее Украина собиралась приобрести эти реакторы для Хмельницкой АЭС. В январе Верховная Ряда одобрила сделку на 600 млн. долларов, болгарский парламент также одобрил эту инициативу. Позже стоимость проекта выросла до 1 млрд. долларов. Такое оборудование можно приобрести только у России и Болгарии, поэтому София начала поднимать цену для Украины.

#Украина #Болгария #атомная энергетика #аэс белене #ядерные реакторы
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