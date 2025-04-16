Болгария решила не продавать российские ядерные реакторы Украине

Болгария передумала продавать Украине российские ядерные реакторы. Об этом заявил вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров.

Он уточнил, что речь идет о двух атомных реакторов с российским оборудованием, которые нужны для недостроенной АЭС «Белене». По его словам, это решение было принято всей правящей коалицией в интересах энергетической безопасности страны.

Отмечается, что Болгария способна самостоятельно развивать атомную энергетику, а распродажа ключевых активов во время нестабильных цен на энергоресурсы была бы стратегической ошибкой.

Ранее Украина собиралась приобрести эти реакторы для Хмельницкой АЭС. В январе Верховная Ряда одобрила сделку на 600 млн. долларов, болгарский парламент также одобрил эту инициативу. Позже стоимость проекта выросла до 1 млрд. долларов. Такое оборудование можно приобрести только у России и Болгарии, поэтому София начала поднимать цену для Украины.