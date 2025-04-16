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Украину признали самой несчастной страной в Европе

Соседями Украины в списке самых несчастных стран стали Албания и Болгария.
Ян Брацкий 2025-04-16 04:14:59
© Фото: Wiktor Dabkowski, Global Look Press

Украину признали страной с самым несчастным населением в Европе. Соответствующий рейтинг опубликован в World Happiness Report.

По данным отчета, Украина получила только 4,7 балла из 10 возможных. На предпоследнем месте в списке находится Албания с результатом в 5,4 балла. Следом по возрастающей расположилась Болгария с 5,6 балла.

Самыми счастливыми признаны жители Финляндии, набравшие 7,7 балла. Россия в данном рейтинге набрала 5,9 балла, пишет Life.ru.

Рейтинг основывается на различных сферах, включая ВВП на душу населения, уровень соцподдержки, продолжительность и качество жизни, а также уровень свободы слова, восприятие коррупции и так далее.

#Украина #Европа #Рейтинг #Счастье
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