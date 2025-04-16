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Путин встретился с освобожденными из плена в Газе Труфановым и его семьей

Россиянин Александр Труфанов и его близкие были похищены утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля.
Ян Брацкий 2025-04-16 23:01:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с освобожденными из плена в секторе Газа гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой.

«Хочу поздравить вас с тем, что вы имеете возможность общаться между собой, вы дома... Я не хочу давать никаких политических оценок происходящим событиям, но то, что произошло с вами - большая беда, а то что вам удалось оказаться на свободе - результат того, что у России стабильные, многолетние отношения с палестинским народом, его представителями, самыми разными организациями», - сказал Путин.

Глава государства поблагодарил представителей политического крыла палестинского движения ХАМАС за то, что они пошли на встречу российской стороне и освободили Труфанова и его родственников.

«Думаю, нужно выразить благодарность руководству ХАМАС за то, что они пошли навстречу и совершили гуманитарный акт и вас освободили... будем делать все, чтобы подобные акты совершались чаще, чтобы все люди, которые еще находятся в таких условиях... тоже были освобождены», - добавил президент.

Александр Труфанов, его мать Елена, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи был убит. В тот день Труфановы оказались среди более 250 заложников, которых угнали в Газу.

Женщин освободили во время первого перемирия осенью 2023 года. Александр вышел на свободу только в середине февраля. В плену он провел без малого 500 дней.

#Путин #Кремль #плен #сектор Газа #Президент #ХАМАС
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