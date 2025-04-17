Ивановские десантники продолжают работу по освобождению Часова Яра в ДНР. Расчеты беспилотных летательных аппаратов Ивановского соединения ВДВ разгромили там технику ВСУ вместе с боевиками, которые направлялись на ротацию.

Разведывательные дроны гвардейцев-десантников обнаружили бронеколонну ВСУ. Танк и три бронемашины, включая иностранный М113, направлялись в Часов Яр.

Командование десантного соединения приняло решение ударить по колонне противника с помощью FPV-дронов.

Операторы беспилотников одновременно подняли несколько FPV-дронов на выполнение этой задачи. В итоге ивановские десантники уничтожили колонну противника.

Расчеты ВДВ сожгли четыре единицы бронетехники, не подпустив их к позициям. Украинские националисты потеряли весь личный состав пехоты, направлявшийся для ротации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.