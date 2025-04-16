Контейнеровозы на приколе: чего ждать от торговой войны США и Китая

Предприниматель года из Миннесоты Бет Бенике создавала свое дело с нуля. Ее детские товары буквально за год заполнили полки крупнейших торговых сетей в США. Теперь малый бизнес настигла крупная беда в виде трамповских пошлин.

Свой товар Бет производила в Китае, который ввел контрмеры и повысил свои ставки до 125%. И теперь ее уже готовый продукт попросту застрял на месте производства. Вывезти его в Миннесоту теперь можно по цене нового Ferrari или даже дома с внутренним двориком.

«Для меня и многих других малых предприятий это не временная боль. Это внезапная смерть. Мы продолжаем производить товары в Китае. И у нас есть продукция, готовая к отправке сюда прямо сейчас. Ее должны были отправить на прошлой неделе. Однако после объявления тарифов мы поняли, что вместо 30 тысяч долларов нам придется заплатить 230 тысяч долларов. У нас нет таких денег», - говорит Бет.

И таких историй - тысячи по всем Штатам. И кажется, что в этой войне ни одна из сторон не готова поднимать белый флаг. Торговля фактически приостановлена. В крупнейшем порту Калифорнии моряки сетуют: так и без работы остаться недолго.

«Они разворачивают направлявшиеся сюда контейнеровозы и говорят: "Забудьте. Возвращайтесь". И никто еще не знает наверняка, что происходит. Но скорее всего, судов станет намного меньше», - говорит моряк Роберт Спаковски.

И если в Калифорнии усиливается шторм тревоги, то в Белом доме - полный штиль. Вашингтон намерен добиться некой сделки с Пекином и получить выгоду.

«Китай должен заключить с нами сделку. Мы не обязаны договариваться с ними. У нас - американский потребитель. Им нужны наши деньги. Поэтому президент ясно дал понять, что он открыт для сделки с Китаем», - заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

В Пекине все спокойно. «Made in China» отпечатано чуть ли не на каждом втором американском товаре: от айфонов - на них, кстати, Трамп снизил пошлины, как и на другую китайскую электронику, - до знаменитых кепок «Сделаем Америку снова великой». В своем торговом превосходстве китайцы уверены. На местных фабриках работа не то чтобы снизилась, а наоборот - спрос только увеличивается.

«Я руковожу тремя фабриками. Они работают сверхурочно, чтобы выполнить заказы. Но мы все равно не успеваем. Сезонные товары пользуются чрезвычайно высоким спросом. Потеря американских клиентов фактически ослабила нагрузку на наше производство. Так что их отсутствие не проблема для нас», - говорит владелец фабрики Дин Сяоянь.

Китайцы способны заменить любой американский товар - от брендовых сумок и кроссовок, до американских Boeing и автомобилей. Чего не скажешь про обратную сторону. Первый удар получает Tesla. Многие комплектующие для сборки электромобилей закупали именно в Китае. После введения пошлин компания приостановила поставки запчастей, что угрожает остановкой производства.

Но по мнению американского президента, дела идут превосходно. Он заявляет, что растут доходы в американскую казну, падает инфляция. В Минфине триумф подтверждают.

«Я думаю, никто не считает, что это долгосрочная стратегия. Президент Трамп поступает так, потому что все держит под контролем», - заявляет министр финансов США Скотт Бессент.

Под контролем подразумевают предстоящие переговоры с десятком стран, включая европейские. Одна из первых на очереди - Италия. Премьер-министра Джорджу Мелони местные СМИ называют «европейским троянским конем». Она готовит свой визит к Трампу и попробует договориться с ним о снижении тарифов для Европы.

В то время как другие лидеры Старого Света выбирают в качестве партнера для объединения усилий - Китай. Премьер Испании Педро Санчес встретился с Си Цзиньпином. Оба лидера сделали первые шаги к большому стратегическому партнерству между Пекином и Мадридом.

Попытки притормозить глобализацию, как на то надеялись в США, пока не приносят успехов. Страны Востока и Запада совершают свои сделки, не оглядываясь на американские сверхпошлины. В России экономисты тоже не видят серьезных угроз от развязанной Штатами торговой войны.

«Для России, скорее, больше плюсов. Но непрямых, а косвенных. Первый плюс - вторичные санкции, которые США угрожала ввести против всех стран, торгующих с Россией, - они перекрываются новыми тарифами. Теперь они могут не опасаться. Второе - тарифы Трампа бьют по высокотехнологичному производству в основном. Россия на мировом рынке представлена сырьем, металлургией, продовольствием и удобрениями - и в меньшей степени страдает», - заявил экономист, член президиума совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

К тому же, Китай проявляет интерес к увеличению закупок российских энергоносителей. В ближайшие дни в Пекине ожидают большую делегацию из Москвы, которую возглавит министр энергетики Сергей Цивилев.