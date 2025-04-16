В Тирасполе обновили мемориал «Неизвестному солдату»

По центральной площади Тирасполя едет БТР. На лафете - гроб с останками неизвестного солдата. В последний путь героя без имени пришли проводить сотни людей.

Рота почетного караула заходит на мемориал. Живой оркестр исполняет «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры». Затем - залпы и торжественное погребение.

Месяц назад могилу солдата обнаружил поисковый отряд в одном из сельских огородов. По предположениям и рассказам местных, это был один из трех разведчиков, кто сумел весной 1944-го вернуться с задания. С тяжелыми ранениями солдат переправился через реку Днестр и остановился перевести дух в одном из домов.

«Солдат был сильно ранен, о чем свидетельствуют осколки, найденные в его груди. И соответствующие механические повреждения черепа. К сожалению, он не дожил до утра. Первые находки, которые у нас были, - это пуговицы, можно даже разглядеть их ужасное состояние. И попадались пуговицы, где уже была нарисована звезда», - говорит руководитель исполнительного комитета молодежного движения «Наследники Победы» Родион Романов.

Рядом с телом нашли фрагменты деревянного креста, гильзы и фурнитуру - люверсы. Они подтверждают рассказы, что солдата тогда похоронили в плащ-палатке.

Теперь герой будет покоиться внутри гранитного пьедестала. Там установили памятник «Неизвестному солдату» - такой же, как у Кремлевской стены в Москве. Церемония открытия мемориала состоялась в 1967 году.

«Проводил его лично Леонид Ильич Брежнев. И тот мемориал стал символом неизвестного солдата. И здесь такая идея пришла. Мне кажется, она очень достойно влилась именно в этот мемориал. Я благодарю всех людей - это непростое дело было. Даже вот это знамя - оно весит тонну двести, вылито из чугуна, как положено, полных размеров», - рассказал Вадим Красносельский, президент Приднестровской Молдавской Республики.

На церемонию перезахоронения в Тирасполь специально приехал Олег Озеров, чрезвычайный и полномочный посол России в Молдавии.

«Церемония была чрезвычайно торжественной, достойной. И это очень важно, потому что это не просто перезахоронение - это сакральный акт передачи духа Победы. Здесь прекрасно понимают, что борьба с нацизмом не закончена, к сожалению. Нам снова приходится сталкиваться с попытками переписывания истории, попытками представить палачей-мучителей и извергов в качестве чуть ли не героев», - сказал дипломат.

Карты наступлений, портреты героев и сцены битв. На новой части мемориала появились гранитные плиты с наглядной историей.

«В этом году закончено преобразование мемориала. И одна из главных идей - это идея нашего президента Вадима Николаевича, чтобы здесь лежали не только те, кто спас регион, но и те, кто был тираспольчанином, но в других местах воевал, в других погиб, защищая нашу общую Родину», - рассказала директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук.

Ветерану Владимиру Громову - 98 лет. На фронт попал, когда ему исполнилось 17. Это было в 1943 году. У него чудом сохранилась фотография вместе с другом, которую сделали в то же время.

«Попал в пулеметчики. Я хотел быть снайпером, я хорошо вижу очень, и сейчас хорошо вижу. Друга убил снайпер в первом бою. А мне повезло тогда. Война закончилась, это мы были за городом Ауце в Латвии, в Курляндской группировке. Темно. В лесу мы спали. Хопа - стрельба поднялась. Что такое?! Наверное, немцы просачиваются. Выскакиваем - ракеты. Что такое?! Война кончилась! Вот тут-то и было радости!» - рассказывает он.

Весна освобождения на территории Приднестровья началась 17 марта 1944 года. Почти каждый день красноармейцы избавляли новые города и села от фашистской оккупации. 16 апреля, 81 год назад, стали свободны два последних села - Тея и Токмазея. Несколько месяцев захваченным оставался лишь город на правом берегу Днестра. Бендеры Красная армия взяла 23 августа в ходе Ясско-Кишиневской операции. Те, кто выжил в годы оккупации, сразу отправились на фронт. В их числе был и Максим Георгиевич, дедушка Кристины Милик. Информации о нем было немного. Семья знала только имя, место рождения. И что он встретил Победу в Берлине.

«Нашла статью, и там под номером семь я нашла его подвиг. Все его данные совпадают. Подвиг, что 30 апреля в боях за деревню Аренсберг он первый ворвался в деревню, так как был командиром, и уничтожил четырех солдат. Ему была присвоена медаль "За отвагу". Это я все находила, собирала по частицам. У меня есть папочка, где я все храню о своих героях!» - говорит жительница Тирасполя Кристина Милик.

Вместе с портретом своего дедушки Кристина примет участие в «Бессмертном полку». Большое празднование 80-летия Победы торжественно пройдет во всех городах.