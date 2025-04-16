Старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова умерла в возрасте 90 лет

Старейшая актриса театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова скончалась в возрасте 90 лет. Артистка умерла 16 апреля после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе.

Горшкова служила театру десятилетиями, вдохновляя зрителей и передавая опыт коллегам, говорится в сообщении.

«Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории "Ленкома"», - добавили в театре.

Горшкова родилась 1 августа 1934 года в Москве. В 1959 году она окончила Театральное училище имени Щукина. С 1961 года служила в «Ленкоме».

За 64 года работы в театре Горшкова стала известной благодаря ролям в спектаклях «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты», «Музыка на 11-м этаже», «Золотой ключик», «Царь-рыба», «Гамлет» и других. На ее счету роли более чем в 30 постановках.

Последним спектаклем Горшковой стала «Поминальная молитва». Премьера состоялась в марте 2021 года. «Ленком» отметил вклад Горшковой в развитие театрального искусства и выразил соболезнования ее родным.