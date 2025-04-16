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Военнослужащие РХБЗ ликвидировали последствия «падения самолета» на АЭС

В учениях принимали участие 130 человек и десятки единиц техники, отработали слаженно, без остановки энергоблоков.
Владислав Кустов 2025-04-16 15:45:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Нововоронежской атомной электростанции прошли масштабные учения по ликвидации последствий гипотетической аварии, вызванной падением самолета на здание службы безопасности пятого энергоблока. В ходе тренировок специалисты отработали взаимодействие шести структур, включая МЧС, Росгвардию и МО РФ. Наш корреспондент Владислав Кустов рассказал о занятиях.

По легенде, падение воздушного судна привело к расплавлению активной зоны реактора и выбросу радиоактивных веществ за пределы промзоны. Условная авария потребовала оцепления территории сотрудниками полиции и Росгвардии, дезактивации зараженных участков силами 27-й бригады РХБЗ Минобороны, спасения пострадавших с привлечением робототехники.

Бригада РХБЗ использовала авторазливочные станции для подавления радиоактивной пыли специальными растворами. Обработала технику МЧС и проверила ее на портальном комплексе, который автоматически определяет уровень заражения. 

Специалисты МЧС и сотрудники экстренных служб разобрали завалы с помощью робота-разрушителя, управляемого дистанционно. Извлекли «пострадавших» (манекены) и оказали первую помощь.

«Главное - не допустить человеческих потерь. Каждое решение должно быть взвешенным», - подчеркнул командир отряда РХБЗ с позывным Ястреб, имеющий опыт работы в зоне СВО. 

Директор АЭС Владимир Поваров провел параллель с аварией на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

«То, что не могла решить Япония, мы решили бы это в течение нескольких часов», - подчеркнул он.

На учениях 130 участников и десятки единиц техники отработали слаженно, без остановки энергоблоков. Электроснабжение региона не прерывалось ни на минуту.

#учения #РХБЗ #АЭС #наш эксклюзив #катастрофы
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