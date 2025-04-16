Британская теннисистка после провала пожаловалась на запах соперницы

Британская теннисистка Хэрриет Дарт после своего проигрыша попросила судью заставить свою французскую соперницу Луа Буассон пользоваться дезодорантом, так как от нее исходит неприятный запах. Об этом пишет Reuters.

«Вы можете попросить ее воспользоваться дезодорантом? От нее очень плохо пахнет», - приводит слова Дарт агентство.

После этого она извинилась перед француженкой, аргументировав свои слова тем, что сказала их сгоряча после поражения.

Однако слова британки не задели Буассон. После своей победы она опубликовала в соцсетях фотографию с дезодорантом и предложила сотрудничество одному известному бренду антиперспирантов.

Напомним, что 110-я ракетка мира Дарт на старте турнира проиграла 21-летней Буассон со счетом 0:6, 3:6.

Для француженки матч с Дарт был первым в WTA в этом сезоне.