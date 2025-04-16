В РСТ объяснили ситуацию с переселением российских туристов в Хургаде

Ситуация с российскими туристами в Хургаде, которых вынужденно переселили в другой отель из-за отключения электроэнергии и жалоб на антисанитарию, находится под контролем, сообщили «Звезде» в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

К данному моменту электроснабжение возобновили, ситуация с отдыхающими будет решаться индивидуально.

Уточняется, что один из туроператоров принял решение переселить 194 человека из отеля White Valley Palace. Инцидент с отключением электричества произошел во второй половине дня накануне, 15 апреля, из-за сбоя в электросетях.

Напомним, сегодня утром Telegram-канал SHOT сообщил об экстренном переселении более 300 отдыхающих из отеля в египетской Хургаде после массовых жалоб на антисанитарию - в номерах не убирали, посуда в кафетерии была грязной. По словам россиян, отель не был готов к заселению туристов.