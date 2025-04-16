Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай

Почетный гражданин Москвы, участник Великой Отечественной войны, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай ушел из жизни на 101-м году жизни, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Также свои соболезнования в связи с кончиной фронтовика выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

«100 лет жизни Ивана Андреевича вместили в себя целую эпоху, в которой были и благородный учительский труд, и огненные фронтовые дороги, и многолетняя безупречная служба в Вооруженных Силах страны», - написал градоначальник.

В 1942 году Слухай вступил добровольцем в народное ополчение и был направлен в Одесское пехотное училище. С 1943 года на фронте - под Сталинградом, воевал под Белгородом, Харьковом, Полтавой, форсировал Днепр, Днестр и Дунай. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии. Окончание войны застало его в Австрии.

За службу Слухай получил четыре ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени и другие награды.

Звание «Почетный гражданин Москвы» ветерану присвоили в 2016 году. На протяжении почти 30 лет он возглавлял Московский комитет ветеранов. По словам Собянина, он внес неоценимый вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.