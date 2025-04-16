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Названа причина 100-километровой пробки в Челябинской области

На автодороге М-5 «Урал» проводится замена слоев дорожного покрытия и устранение деформации верхнего слоя.
Виктория Бокий 2025-04-16 11:07:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Челябинской области стокилометровая пробка, растянувшаяся от границы с Башкирией до Юрзани, возникла из-за ремонтных работ на трассе. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал представитель ФКУ Упрдор «Южный Урал».

По его словам, с 14 апреля на участках автодороги М-5 «Урал» проводится замена слоев дорожного покрытия и устранение деформации верхнего слоя. Кроме этого, проводится ремонт дорожных ям и устранение пучинообразования.

Помимо ремонта трассы, затруднение движения связано со снижением скорости на данном участке дороги до 15-30 км/ч, интенсивностью транспортного потока, а также значительным числом грузовых транспортных средств, передвигающихся с перегрузом.

«Передвижение 50-70 тонных грузовых автомобилей приводит к разрушению основания дорожного покрытия автодороги М-5», - отметили в ФКУ Упрдор.

Пользователи соцсетей пишут, что из-за ограничений на трассе М-5 многим пришлось ночевать в машинах. Люди помогают друг другу едой и водой, а также топливом, если оно закончилось. Помимо легковых машин, в пробке стоят и фуры, водители которых пускают к себе других автомобилистов и их пассажиров, чтобы те смогли воспользоваться плитками.

#Челябинская область #Урал #наш эксклюзив #ремонт дорог #автомобильная пробка
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