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ВСУ бросили натовское оружие при отступлении из Елизаветовки

Штурмовик показал один из вражеских пулеметов, который наши войска захватили в ходе боев.
Павел Кутаренко 2025-04-16 10:45:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские военнослужащие при отступлении из Елизаветовки оставили большое количество оружия, которое поставляется Киеву странами НАТО. Наш корреспондент Павел Кутаренко побывал на месте и рассказал о ходе операции и ее итогах.

При отступлении украинские войска бросили крупные запасы вооружения западного производства, включая пулеметы, минометы и автоматические гранатометы. 

Елизаветовка расположена между Красноармейском и Константиновкой, в двух километрах от трассы, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Здесь находились минометные батареи, пункты управления, склады боеприпасов.

В ходе операции наши войска наступали с трех направлений - со стороны Тимофеевки, Ивановки и Воздвиженки. Артиллерия и ударные дроны подбили более 20 единиц вражеской техники: танки, бронемашины, пикапы. Штурмовые группы прорвались через укрепления, используя фактор внезапности и маневренность.

Село в низине, вокруг открытая местность, вдобавок нашим штурмовикам пришлось еще и форсировать реку. Наши зашли на рассвете, использовав фактор внезапности. И пока одни наши штурмовики хитростью выбивали противника, другие работали «ногами». Так говорят о тех, кто носит на позиции боекомплект и все необходимое.

«Тащатся рюкзаки, приблизительно 30-40 килограммов рюкзак, и плюс в руках 10 килограммов - это бензин, солярка. За сутки приходилось несколько раз ходить, бывало, три раза в сутки - 60 километров получается», - рассказал штурмовик 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко с позывным Таксист.

Прямо во время общения со героями, освободившими Елизаветовку, над нами пролетели боевые вертолеты - чтобы отработать дальше, в сторону Красноармейска (Покровск). Наше наступление продолжается.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #наш эксклюзив #елизаветовка
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