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В курском хуторе Колмаков боевики убили семью, прятавшуюся в подвале

Следователи продолжают собирать свидетельства зверств украинских националистов.
Сергей Лебедев 2025-04-16 10:15:08
© Фото: СК России © Видео: СК России

Украинские боевики в январе этого года убили прятавшихся в подвале своего дома троих жителей хутора Колмаков в Суджанском районе Курской области. Об этом следователям рассказала родственница жертв боевиков, сообщает пресс-служба СК России.

«Папа, мама и брат жили в Колмакове. Жили в подвале, в доме не жили. 15 марта мне сообщили о том, что, к сожалению, там нет живых, что они лежат около подвала - брат на спине, папа рядом, мама чуть подальше», - говорит женщина.

Следователи уже собрали доказательства этого преступления. Назначены судебные экспертизы, и запланировано опознание тел погибших. По факту убийства заведено уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно еще об одном преступлении, совершенном боевиками. В феврале ВСУ специально ударили дроном по жителям села Лебедевка, которые тушили дом после обстрела.

#в стране и мире #боевики #Курская область #ВСУ #Уголовное дело #СК #зверства #суджанский район
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