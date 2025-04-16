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Самолет ВВС Израиля сбросил бомбы на свою же территорию из-за неполадки

Со слов израильских военных, пострадавших нет.
Дарья Ситникова 2025-04-16 00:33:01
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press

Во время вылета в целях ударов по сектору Газа один самолет ВВС Израиля сбросил боеприпасы на израильскую территорию из-за неисправности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе израильского приграничного населенного пункта Нир-Ицхак», - уточнили в сообщении.

По информации израильских военных, в результате произошедшего никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее министр обороны страны Исраэль Кац объявил, что в скором времени ЦАХАЛ произведет увеличение боевых действий в зоне сектора Газа. Он призвал жителей региона изгнать движение ХАМАС из анклава и освободить заложников, чтобы положить конец войне.

#Самолет #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #Исраэль Кац
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