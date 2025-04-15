Вэнс уронил и сломал кубок чемпионата по футболу, а потом отшутился

Курьезная ситуация во время награждения футбольной команды Университета штата Огайо Buckeyes произошла в Белом доме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Перед съемками на общую фотографию Вэнс взял приз в руки и выронил его - основание кубка отделилось и упало на пол - его успел схватить рядом стоящий игрок. После чего все попытались быстро починить его и исправить ситуацию, но идея не увенчалась успехом. В итоге команда фотографировалась только с золотой частью футбольного трофея, передает ABC News.

Позже вице-президент шутливо прокомментировал инцидент в своей социальной сети в Х.

«Я не хотел, чтобы кто-то после штата Огайо получил кубок, поэтому я решил его сломать», - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что сам кубок весит около 16 кг и изготовлен из золота, бронзы и нержавеющей стали, а подставка, которая отвалилась весила около 13 кг. Торжественный момент был запечатлен на видео, на кадрах видно, что на церемонии присутствовал и сам президент США Дональд Трамп, который со стороны наблюдал за происходящим, ведя беседу с игроками.